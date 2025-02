Puntomagazine.it - Torre del Greco, sembra la scena di un videogioco ma è tutto reale

Picchia la compagna, poi sperona un giovane che ha provato a soccorrerla e finisce contro un’auto parcheggiataPicchia la compagna, poi sperona un giovane che ha provato a soccorrerla. Finisce contro un auto parcheggiata, costringe un automobilista in transito a farsi accompagnare a casa e poi viene arrestato dai Carabinieri. Era in permesso premio.I finestrini di quell’auto chiusi, le voci riparate dal vetro. La mimica di quelle due persone nell’abitacolo, però, è inequivocabile. Un 20enne è nel traffico didele l’uomo nel veicolo vicino sta prendendo a schiaffi la donna seduta al suo fianco. Non ha dubbi, compone il 112 ma non attende l’intervento dei Carabinieri. Esce e corre in soccorso di quella donna in lacrime.Grida al conducente di smetterla e poi rientra in auto.