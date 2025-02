Dayitalianews.com - Torre del Greco, picchia la fidanzata, poi sperona il ragazzo che tenta di salvarla dalle botte

Notte da incubo ieri sera (7 febbraio) adel, in provincia di Napoli, per una donna, vittima di maltrattamenti.L’aggressore è un uomo di 34 anni, che si trovava in permesso premio dal carcere; numerose le accuse a suo carico: ha aggredito la compagna in auto,to un giovane che avevato di soccorrerla e costretto un automobilista, minacciandolo, a dargli un passaggio. La sua notte di follia è finita con l’arresto dei carabinieri.Una notte di violenzeUnha notato che nell’auto accanto alla sua, un uomo al volante stavando una ragazza seduta sul lato del passeggero. Ilha chiamato il 112 ed è intervenuto, cercando di fermare l’aggressione. Dopo aver intimato all’uomo di smettere, è rientrato nella sua auto. Ma la reazione dell’aggressore è stata immediata.