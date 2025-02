Formiche.net - Torna il campo largo e l’imbarbarimento della politica. L’opinione di Merlo

Leggi su Formiche.net

Adesso lo possiamo dire con sufficiente certezza. Il, o ex, è finalmente rito. Certo, non è quello auspicato da Dario Franceschini, cioè attraverso i canoni e le regolee dei progetti politici. No, molto più semplicemente si tratta di un ritorno che si basa su tutto ciò che storicamente vengono catalogati come i disvalori. Ovvero, sintetizzando per titoli: insulti, attacchi personali, nessun rispetto per le istituzioni, linguaggio violento e triviale, ostentata superiorità morale e voglia di annientamento del nemico che non è neanche lontanamente un avversario politico ma solo e soltanto un molok da abbattere. Con tutti i mezzi possibili. E lo spettacolo indecente e inguardabile a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi durante il dibattito – si fa per dire – alla Camera e al Senato lo ha platealmente confermato.