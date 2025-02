Sport.quotidiano.net - Torino-Genoa 1-1, Pinamonti impatta l'autogol di Thorsby. Finale infuocato

, 8 febbraio 2025 - Un primo tempo tutt'altro che emozionante e piuttosto avaro di emozioni si chiude, in pieno recupero, con un corner battuto da Lazaro che genera una carambola impazzita chechiude, suo malgrado, deviando la sfera nella propria porta: ilsi trova così in vantaggio con il minimo sforzo, provando a chiudere i conti all'alba della ripresa. Ilresiste al momento complicato e, anche grazie alle mosse di Vieira,con, bravo a mandare nel sacco l'assist del subentrato Messias. L'equilibrio regna sovrano fino al recupero della ripresa. Anche stavolta il veleno è nella coda ma senza gol: i granata protestano per due trattenute in area ai danni di Adams e Sanabria, ma per l'arbitro Feliciani non ci sono gli estremi per assegnare alcun rigore e così il match, tra le polemiche (espulso un assistente di Vanoli) termina con un pareggio che lascia un po' entrambe le squadre nella terra di mezzo della classifica.