Torino e Genoa dividono la posta: Pinamonti firma l'1-1 finale

Il sabato della 24ª giornata di Serie A si conclude con il pareggio per 1-1 tra. Dopo un primo tempo dominato, i granata riescono a sbloccare il match con l’autogol do Thorsby nell’ultimo minuto di recupero della frazione, ma nella ripresa arriva il pareggio dialla prima vera occasione per i rossoblù. Non cambia nulla in classifica: la squadra di Vanoli rimangono in undicesima posizione con 28 punti, gli uomini di Vieira salgono a quota 27. La partitaIlcomincia forte e al 7? ha già un’occasione per andare in vantaggio con Vlasic, che completato un uno-due con Karamoh si porta la palla al limite area e conclude sul primo palo, trovando la risdi Leali. Ilprova a colpire in contropiede, ma i granata concedono poco in difesa. Al 29? ci prova ancora Vlasic, ma Leali blocca in due tempi.