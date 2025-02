Ilgiorno.it - Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, la famiglia chiede la verità: diteci cosa è successo all’auto

Cantù, 8 febbraio 2025 –ha smesso di vivere con la felicità nel cuore. Quella che ti regalano “i nuovi inizi” in cui sperare, come aveva scritto quel giorno sul suo stato di whatsapp. Con la certezza e la voglia di stare bene accanto a una persona a cui si stava avvicinando poco alla volta. Con cautela ma anche con gioia. La sera del 6 gennaio 2024, quando la Mercedes guidata dasi è inabissata nel lago in viale Geno, a Como, stroncando le loro vite,si era preparata con grande cura. Aveva fatto una videochiamata alla sorella Maria Grazia per mostrarle come si era vestita, per uscire con un uomo che frequentava ormai da mesi, e con il quale c’era sempre più intesa. Il ricordo della sorella “Abbiamo parlato tanto in quei giorni”, ricorda la sorella, ancora con la voce spezzata da una tragedia il cui dolore non si attenua.