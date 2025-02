Quifinanza.it - Tim vola in Borsa e Iliad, Poste e Cvc sono in allerta: quale evoluzione per il risiko Tlc

Tim prosegue la sua corsa in, spinta dalle attese sui risultati finanziari e dalle speculazioni su un possibile consolidamento del settore telecomunicazioni in Italia.Tim ha chiuso insegnando un vigoroso rialzo del 6,28%, riconquistando quota 0,3 euro. L’attenzione degli investitori è massima. E c’è fermento nell’attesa del 12 febbraio, quando il consiglio di amministrazione approverà il bilancio 2024, ma soprattutto per il 13 febbraio, quando l’amministratore delegato Pietro Labriola presenterà il piano strategico per il triennio 2025-2027.Cvc,e le manovre su VivendiMa oltre ai numeri, il titolo è mosso anche dalle indiscrezioni sulnelle telecomunicazioni. Il fondo di private equity Cvc sarebbe in trattativa con Vivendi per rilevare la quota del 23,75% che il gruppo francese detiene in Tim.