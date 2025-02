Quotidiano.net - Tim nel mirino di Iliad: il titolo vola in Borsa

sta studiando un’operazione di consolidamento guardando a tutta Tim, e non ha intenzione di fare uno spezzatino e non ha in vista licenziamenti. È questo, secondo quanto si apprende da alcune fonti vicine al dossier, il messaggio della società di Tlc al governo italiano nei due incontri che sono avvenuti nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e al Mef. I francesi sono stati rappresentati da Benedetto Levi, ad diItalia, e Thomas Reynaud, ad del gruppo francese, che ha sottolineato agli esponenti del governo la necessità di arrivare a un ulteriore consolidamento nel settore delle tlc. Necessità peraltro già sostenuta anche dai ceo delle altre principali aziende, da Pietro Labriola di Tim a Gianluca Corti di WindTre. In precedenza,ha provato ad acquisire Vodafone Italia, poi comprata da Swisscom per fonderla con Fastweb.