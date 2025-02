Ilrestodelcarlino.it - Ticchi tra le stelle di Masterchef: "La mia ombrina ha acceso la sfida"

I segreti culinari di chef Jacoponon potevano rimanere nei confini di Rimini per troppo tempo. Il 37enne, titolare dell’Osteria da Lucio, è comparso giovedì sera a, al fianco Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli. Il riminese è stato protagnista del Pressure test finale della puntata, presentando una prova dedicata al pesce, cavallo di battaglia all’Osteria da Lucio. I sei concorrenti, usciti perdenti dalla prova in esterna, si sono scontrati contro la frollatura del pesce, in questo caso un’proveniente dal mare di Rimini. Questa pratica è una delle specialità di chefche ha contribuito a fargli vincere nel 2024 il premio Cook, dedicato ai migliori talenti undere 35 in Italia e consegnato direttamente da Mauro Uliassi., come si è sentito davanti alle telecamere? "E’ stata una bella emozione, tra tutti i traguardi che ho raggiunto in questi anni, questo è stato il più divertente e soprattutto originale.