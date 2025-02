Juventusnews24.com - Thiago Motta a Dazn: «Vittoria ottenuta con impegno e voglia di lottare, chi è entrato ha alzato il livello. Vlahovic in panchina? Sono sicuro che…»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha parlato così ai microfoni didopo il match di Serie A contro il Comoha parlato nel post-partita di Como Juve, sfida di Serie A, ai microfoni diDI SOFFERENZA – «Abbiamo giocato contro una squadra che gioca bene a calcio, in casa loro dove ha fatto molto bene con le grandi. Abbiamo gestito bene i momenti tranne il gol preso prima di andare in spogliatoio. Abbiamo gestito bene i momenti e abbiamo avuto questa possibilità alla fine. Complimenti ai ragazzi per, lavoro edi, a chi inizia e soprattutto a chi hadopo ildella squadra. E’ un dato molto importante di questa sera».SODDISFATTO DEL MERCATO – «Abbiamo avuto delle difficoltà durante questa stagione, tanti infortuni.