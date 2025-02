Quotidiano.net - ‘The Sandman’ è stata cancellata da Netflix: le ipotesi sulle cause e la reazione dei fan

Leggi su Quotidiano.net

La vasta scelta di serie tv grazie all’approdo delle piattaforme streaming ha permesso ai fan di poter scegliere tra diverse produzioni, in base al genere preferito o agli attori che, sempre più spesso, non disdegnano ruoli al cinema e per il piccolo schermo. Ma il ‘rischio’, con così tanti titoli a disposizione, è la possibile cancellazione legata a un riscontro inferiore alle aspettative o ad altri motivi paralleli. Tra i casi più recenti di serie tv che sono state ufficialmente chiuse c’è ancheSandman' che non avrà un ulteriore seguito dopo la seconda stagione in arrivo. Ma, in questo caso, ci sono diversi motivi legati alla decisione di mettere la parola ‘fine’ a questo progetto. The Sandman è stato cancellato: la decisione ufficiale L'adattamento voluto daper "The Sandman" di Neil Gaiman si concluderà con la sua (prossima) seconda stagione.