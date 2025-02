Biccy.it - The Couple – Grande Fratello Duo: il regolamento del nuovo reality di Canale 5

Leggi su Biccy.it

Thedi Ilary Blasi, come rivelato da Davide Maggio, non è altro che il Gran Hermano Duo, spin off ufficiale del Gran Hermano. Mediaset Italia, tuttavia, ha deciso di dare al programma un nome inglese evitando la traduzione letteraleDuo, probabilmente per distaccarsi daldi Alfonso Signorini.Ma come funziona, nel dettaglio, questo The? Per diverse settimane, coppie e terzetti di concorrenti famosi devono convivere in una casa (in Spagna la casa è la stessa del Gran Hermano, faranno così anche in Italia?) cercando di superare le eliminazioni decise dal pubblico e di conquistare il premio finale. Alla fine, ci sarà un solo vincitore.The, ilI partecipanti sono sempre suddivisi in duetti o trio, formati da persone che hanno avuto una relazione sentimentale o che hanno conti in sospeso da risolvere.