The Couple, ecco quando inizierà il nuovo reality condotto da Ilary Blasi e come funziona

anticipato da Dagospia,tornerà alla conduzione di unshow su Canale 5, The.Ieri, 6 febbraio, il portale di Roberto D’Agostino aveva spiegatofunzionerà ilprogramma televisivo (QUI l’articolo dedicato). I protagonisti di Thesaranno coppie di personaggi famosi o persone comuni (non solo partner nella vita, ma anche amici, parenti, colleghi e persino storici antagonisti) che dovranno affrontare una convivenza forzata e prove fisiche e psicologiche per restare in gioco. Solo una delle coppie riuscirà ad aggiudicarsi l’intero montepremi, ma a decidere chi vincerà sarà esclusivamente il pubblico.Secondo quanto si apprende riguardo la strutture del format, sembrerebbe dunque una versione italiana del Gran Hermano Duo (che nella scorsa edizione ha avuto tra i protagonisti Luca Onestini).