The, ladelThedi Brady Corbet offre uncon un denso materiale tematico da esaminare. Adrien Brody interpreta Thenei panni di László Tóth, un architetto ebreo ungherese che è stato separato dalla moglie durante la seconda guerra mondiale. Arriva in America e si ritrova alle dipendenze diLee Van Buren, un uomo ricco affascinato dal talento architettonico innovativo di Tóth, che gli commissiona la costruzione di un centro comunitario in memoria di sua madre.Neldel film,contatta László per far ripartire i lavori di costruzione. Durante il loro viaggio in Italia,stupra László ubriaco per dimostrare il suo potere su di lui. Questo fa precipitare László, che si scaglia con rabbia contro i suoi amici e dipendenti.