Cinemaserietv.it - The Brutalist è una delle riflessioni sull’Olocausto più potenti nella storia del cinema

Leggi su Cinemaserietv.it

Alla Mostra d’Artetografica di Venezia aveva vinto il prestigioso Leone d’Argento alla miglior regia, assegnato a Brady Corbet. Da lì, una valanga di consensi unanimi da parte della criticatografica e del pubblico, per un lungometraggio dalle grandi ambizioni della durata mastodontica di quasi 215 minuti. Il film è The, che dalla kermesse veneziana in poi ha conquistato la stampa americana ed internazionale, collezionando 7 nomination ai Golden Globe, 3 vittorie e 10 candidature agli Oscar 2025. Sarà l’acclamato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce il favorito per la notte dei premi più prestigiosi di Hollywood?Riconoscimenti possibili a parte, Theè un’epopeatografica di grande impatto e dalle molteplici letture nascoste. In questo articolo cercheremo di analizzare il lungometraggio diretto da Brady Corbet sotto la lente dell’immigrazione del secolo scorso e dello sterminio della popolazione ebraica perpetrato dal Nazismo nel corso della Seconda Guerra Mondiale.