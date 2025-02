Gqitalia.it - The Brutalist dura 3 ore e si spiega in una canzone: One for You, One for Me

L'inizio di Theè una visione vertiginosa: un lungo crescendo di tensione che si risolve nell'immagine di una Statua della Libertà rovesciata, sospesa nel cielo, mentre il motivo a quattro note della partitura musicale di Daniel Blumberg risuona come un tuono. Eppure, anche il finale di Thestravolge le cose, per quanto in modo più sottile. Non è tanto l'epilogo a sovvertire le nostre aspettative su come dovrebbe finire un film molto serio, ma soprattutto i titoli di coda. In particolare, lache li accompagna: One for You, One for Me, un vivace brano disco del 1978 del duo italiano La Bionda.I La Bionda, ovvero i fratelli siciliani Carmelo e Michelangelo La Bionda, sono stati uno dei pionieri dell'italo-disco, il sottogenere nato dall'incontro tra la musica disco americana e quella italiana.