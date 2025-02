Amica.it - The Balmoral Hotel di Edimburgo, albergo storico della capitale scozzese, offre un'esperienza indimenticabile: un maggiordomo dedicato al "naso" per accompagnare i clienti nella scoperta dei profumi tipici della Scozia.

Al numero 1 di Princess Street, nel cuore di, Theè più di un: è un’istituzionecittà, un punto di riferimento per residenti e turisti. Aperto per la prima volta nel 1902 come North British Station, l’edificio si distingue per la sua torre con l’orologio, che, ancora oggi, è regolato tre minuti avanti per evitare che i viaggiatori perdano il treno. Questodi lusso è famoso anche per i suoi ospiti illustri, da Liz Taylor alla Regina Madre e per essere stato il luogo dove J.K. Rowling ha completato il settimo librosaga di Harry Potter, segnando ulteriormente il suo ruolostoria ecultura contemporanea.Acquistato nel 1997 da Sir Rocco Forte come primosua collezione dei Rocco Fortes, è stato restaurato con eleganza da Olga Polizzi.