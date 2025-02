Sport.quotidiano.net - Terza Lo Spartak Apuane nella tana del Retignano. Cinquale e Fosdinovo promettono spettacolo

Il big match della diciottesima giornata, quinta di ritorno del campionato diCategoria lo hanno mandato in visione ieri sera sotto la luce artificiale al “Buon Riposo“ Salavetitia Seravezza (43 punti) e Monti (40). Ovvero, la capoclasse contro l’immediata inseguitrice, due squadre che fin qui portano in dote numeri importanti. Il sabato giocato si apre alle 15 con la partita in programma al “Macchiarini Ricci“ dove si misureranno i padroni di casa dele lo. Un quarto d’ora dopo a Pietrasanta a confrontoe Icf. Al “Castel dell’Aquila“ in via del Colle a partire dalle 15,30 incrociano i guantoni della sfida la Gragnolese e Montagna Seravezzina. I biancoverdi di Grandetti si presentano all’appuntamento privi del portiere Bacchi appiedato dal giudice sportivo fino al 12 marzo prossimo per "aver usato un linguaggio blasfemo e offensivo verso l’arbitro".