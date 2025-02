Sport.quotidiano.net - Terza categoria. San Zaccaria, testacoda col Cral. Santerno a Villanova

Sabato di, come di consueto dedicato alle gare del girone A che si completa in giornata. Quasi un testa coda per la capolista San, trascinata dal suo bomber Nicola Montanari Gatti (11 gol in campionato): ospita ilMattei, penultimo. In agguato il Godo del capocannoniere Diop (15 reti) staccato di 4 punti (ma con 2 gare in meno) che farà visita al Mordano Bubano, dopo aver vinto 2-1 il recupero con Cervia in settimana. Anche la Marradese,con Camerlona, deve recuperare una gara e ospita il Wild Bagnara, con quest’ultimo a caccia di punti preziosi per l’ottavo posto, l’ultimo che vale l’accesso ai playoff. Tutte domani le partite del girone B: riposa la capolista Real Voltanese ed è a rischio sorpasso, visto che il Lugo insegue ad 1 solo punto anche se se la vedrà con la sempre ostica Vatra del vice bomber del raggruppamento Lamkja (16 gol).