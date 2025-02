Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente oggi in A14, auto esce fuori strada e si ribalta: due morti

Faenza, 8 febbraio 2025 –schianto questo pomeriggio lungo l’A14 Bologna-Taranto tra il casello di Faenza e la diramazione di Ravenna. Erano circa le 16,00 quando per cause in corso di accertamento da parte della Poliziale una Volkswagen Tiguan di colore grigio con a bordo due persone, un uomo e una donna in viaggio verso sud, è uscita dinel campo adiacente alla carreggiata. Unacarambola con varimenti che non ha lasciato scampo agli occupanti della vettura. Due le vittime Sul posto si sono precipitati i soccorritori: una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Imola, la Poliziale del compartimento di Forlì e il 118 Romagna Soccorso con ambulanza emedicalizzata. I traumi riportati nell’urto tuttavia sono stati fatali alle due persone, una delle due sbalzatadall’abitacolo e l’altra rimasta incastrata tra le lamiere.