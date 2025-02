Thesocialpost.it - Terremoto nelle Cicladi, scossa di magnitudo 4.7 a nord-est di Santorini

Un'altra scossa di terremoto ha colpito le Isole Cicladi, in Grecia, confermando l'intensa attività sismica che da giorni interessa l'arcipelago. I sismografi hanno registrato nella notte una scossa di magnitudo 4.7, una delle più forti tra le decine di scosse rilevate nell'ultima settimana. L'epicentro è stato localizzato nel tratto di mare a nord-est di Santorini, a una profondità di circa 22 km. Nonostante l'intensità del sisma, non si segnalano danni a persone o cose. Per precauzione, sull'isola è stato allestito un centro operativo dei vigili del fuoco, con tende e attrezzature di emergenza, pronto a intervenire in caso di necessità. L'attività sismica nella zona continua a essere monitorata con attenzione.