Terremoto in Sicilia la mappa delle zone a rischio | cosa sta succedendo

A partire dalla giornata di ieri, venerdì 7 febbraio 2025, si sono registrate 16 scosse dinella provincia di Messina. La prima è la più forte. Si è registrata alle ore 16:19 di ieri e aveva magnitudo 4.8 della scala Richter ed epicentro alle isole Eolie. Anche oggi la terra continua a tremare insta? (Continua dopo le foto)alle Eolie, altre 15 scosse registrateNella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2025 ci sono stati diversi sismi in. La prima, di magnitudo 4.8, è stata avvertita alle ore 16:19 di venerdì. La prima scossa diha avuto epicentro al largo dell'isola di Alicudi, nell'arcipelagoisole Eolie, e ha fatto tremare anche la città di Messina.