Terremoto in Sicilia il cattivo gusto di Cartabellotta sul Ponte | La natura si ribella Salvini | Disgustoso

Ieri ilin, con una scossa di magnitudo 4.8 che ha fatto tremare l’isola di Alicudi dell’arcipelago Eolie, il giorno dopo il post ironico, si fa per dire, del presidente della Fondazione Gimbe che si occupa della promozione dell’informazione scientifica e che recentemente era entrato in conflitto col governo Meloni per dati più o meno veri sulle liste d’attesa nella sanità. Per Ninosi è trattato infatti di un segnale dellacontro la realizzazione deltra Reggio Calabria e Messina. «Lasialsullo Stretto», ha scritto su X. Un messaggio che ha provocato la reazione del ministro. «Onnisciente questo “scienziato”, dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disso, lascio a voi ogni commento», ha replicato.Ma, ormai in pieno orgasmo politico, invece che scusarsi ha rilanciato, da esperto di ingegneria, anzi no.