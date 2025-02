Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, una nuova scossa a Messina dopo quelle delle ultime ore: tanta paura

La terra trema ancora in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che sono state registrate nella mattinata dell'8 gennaio nel messinese. Il sisma ha provocato paura tra i residenti, che hanno subito segnalato in rete cosa stava accadendo. Già nelle scorse ore, gli abitanti di Messina avevano percepito una forte scossa, registrata alle 16.19 del 7 febbraio con magnitudo 4.8 della scala Richter. Da quel momento in poi, c'erano stati altri movimenti lungo la fascia tirrenica tra il Messinese e il Palermitano. Per fortuna non risulta che ci siano danni e che nessuno sia rimasto ferito, anche se la paura tra la popolazione è percepibile, come evidente nei tanti post comparsi in rete.