Lanazione.it - Terni, le acciaierie Ast: "Non firmeremo alcun accordo senza soluzioni al costo dell'energia"

Leggi su Lanazione.it

8 febbraio 2025 - È una dichiarazione stringata ma quanto mai chiara'amministratore delegato di Acciai speciali, Dimitri Menecali, a ribadire ciò che era già noto ma che ora assume rilievo formale: "Necessario risolvere il problema delprima di qualsiasidi programma". "Nessuno e dunque neppure Arvedi Ast - continua l'ad – in buona fede può assumersi la responsabilità di firmare undi programma che non contenga la soluzione contingente e strutturale del, poiché comprometterebbe competitività, sviluppo, rilancio aziendale e futuro dei posti di lavoro". Messaggio limpido quindi al ministeroe Imprese, che da anni lavora al fantomaticoma che non ha mancato di sottolineare nel tempo l'impossibilità di contenere il caro-, al sistema degli enti locali, riuniti anche ieri sollecitando la firma'intesa, ai sindacati, che non hanno escluso l'avvioa mobilitazione a frontea riduzione degli investimenti, legati a doppio allo stesso