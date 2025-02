Lanazione.it - Tentano di rapinare un commerciante, denunciati due minori

Perugia, 8 febbraio 2025 – La criminalitàle in Umbria preoccupa. Sia per il numero degli episodi che per la gravità dei reati commessi. Soprattutto reati contro la persona: furti e rapine, minacce per ottenere soldi, pochi spiccioli, cellulari, catenine. L’allarme era stato messo nero su bianco dal procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. I fatti sembrano confermare questa tendenza. Trearrestati nei giorni scorsi insieme a due ragazzi poco più grandi di loro, per aver tentato diun ventenne a Fontivegge, dopo averlo accerchiato e minacciato. Due quindicennia poche ore di distanza da quest’ultimo episodio per aver tentato diun, sparandogli con un fucile a pallini di plastica e minacciandolo, poi, con un’arma giocattolo.