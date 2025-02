Tenerife Challenger Carreno Busta supera Gaubas | Sto trovando fiducia

Leggi su Sportface.it

In unche sforna una battaglia più bella dell’altra, Pablosulla lunga distanza Vilius. Il giovane lituano, che si era qualificato per i quarti annullando 6 match point e ribaltando un passivo di 0-5 nel terzo set, ha portato al limite l’ex Top 10. Alla fine peròsi è preso il pass per la semifinale con un tie-break perfetto, che ha sancito il 4-6 6-3 7-6(3). Il pubblico canario non avrebbe potuto desiderare di meglio per il75 organizzato da MEF Tennis Events con il patrocinio del Turismo di, infatti nella giornata di semifinali saranno ben tre gli spagnoli. Ci sarà di sicuro un tennista di casa in finale, attesa la sfida trae Pol Martin Tiffon, che ha avuto ragione di Johannus Monday per 7-5 6-2.