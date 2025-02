Panorama.it - Telegram è superata. Una nuova chat ultra segreta sta prendendo il suo posto

Lo spartiacque sono stati gli arresti dello scorso settembre per l’operazione ribattezzata «Terrorgram». Da quel momento i gruppi estremisti, in particolare, si è scoperto, i neonazisti, hanno cominciato ad abbandonare quella che per anni è stata la loro casa digitale:. La diaspora ha preso una direzione chiara: SimpleX, unaapp di messaggistica che promette anonimato e decentralizzazione. Il suo principale punto di forza, che allo stesso tempo si presenta come una potenziale grande criticità per la sicurezza pubblica, è la possibilità di registrarsi senza fornire un numero di telefono o un «Id», cioè altri dati che possano costituire un riferimento all’identità dell’utilizzatore. Questo dettaglio ha reso l’app particolarmente attraente per chiunque desideri operare senza lasciare tracce digitali.