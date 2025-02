Calciomercato.it - Tegola last minute, UFFICIALE: niente Milan

Leggi su Calciomercato.it

Il provvedimento cambia le carte in tavola e obbliga il tecnico a scelte oculate in vista del prossimo impegno: le ultimissimeQuello che è entrato definitivamente nel vivo si prospetta un turno di Serie A molto importante per i piani alti della classifica, per la corsa Scudetto e non solo. Tra poco più di un’ora, ad esempio, ildi Conceicao è chiamato a rispondere allo squillo della Juventus per rilanciare la propria candidatura in ottica Champions League. A tal fine, i rossoneri saranno impegnati nella sfida del ‘Castellani’ contro l’Empoli, in programma alle 18.(LaPresse) – Calciomercato.itLa sfida contro i toscani rappresenterà una tappa importante del vero e proprio tour de force al quale Joao Felix e compagni saranno attesi, in campo nazionale e internazionale.