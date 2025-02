Bergamonews.it - Teatro Donizetti al completo per l’apertura dell’Anno Accademico dell’Orchestra del Conservatorio

Bergamo. Successo per il concerto d’inaugurazionedel, diretta per l’occasione dal Maestro e brillante pianista Alexander Lonquich, insieme al soprano bergamasco Erica Artina. L’evento ha fatto parte della seconda edizione del Festival del Politecnico delle Arti di Bergamo, denominato “Tono 2025”.Poco prima dell’inizio dello spettacolo, ilsi presentava già al, con un pubblico composto da spettatori di ogni età, sia giovanissimi – molti dei quali all’evidenza compagni di corso di studi di alcuni dei musicisti sul palco – che meno giovani.Terminate le presentazioni ed i ringraziamenti di rito, il concerto iniziava con “Dove sono i bei momenti” tratto dall’Opera “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart. L’esecuzione dell’aria da parte, così come l’interpretazione del personaggio della Contessa, eseguita dal soprano bergamasco, ben trasmettevano l’alternarsi dello stato d’animo della protagonista dell’Opera, tra nostalgia e tristezza, fino al moto di speranza finale, in attesa del ritorno della propria cameriera Susanna.