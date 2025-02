Ilgiorno.it - Taverna distrutta dal rogo. Inquilini e cani in albergo

BREMBIO (Lodi)Scoppia un incendio nelladi una casa privata, mentre il resto dell’immobile si salva grazie all’arrivo dei vigili del fuoco. Dalle 19.40 di giovedì alle 23, le squadre del comando provinciale di Lodi hanno lavorato in via XX settembre, per spegnere il. I pompieri sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. L’origine della combustione è ancora al vaglio ma, fortunatamente, ieri, è arrivata la conferma dell’agibilità della casa. I residenti hanno dovuto lasciarla solo per via del fumo che si è spigionato al primo e secondo piano e durante le ore dell’intervento. Dovranno soltanto ripristinare lache, purtroppo, ha subìto danni pesanti. La sindaca Oriana Ghidotti è andata sul posto. "Sono stata chiamata dai vigili del fuoco, dopo l’incendio, presumibilmente dovuto a corto circuito, perché c’erano un uomo e anche un ragazzo e un anziano fragili e con difficoltà di deambulazione.