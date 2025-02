Tpi.it - Tata Matilda e il grande botto: tutto quello che c’è da sapere sul film

e il: trama, cast e streaming delsu Italia 1Stasera, sabato 8 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondae ildel 2010 diretto da Susanna White, tratto dalla serie di libridella scrittrice inglese Christianna Brand, sequel delNanny McPhee –del 2005. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLunedì 19 Giugno 1944, durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) cerca di portare avanti la sua fattoria e il suo negozio dopo la difficile separazione dal marito, partito come soldato; a renderle la vita difficile ci pensano la sua anziana e pasticciona aiutante Mrs. Docherty e i suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent; la situazione diventa impossibile con l’arrivo dei cugini di città Cyril e Celia Gray, due ragazzini spocchiosi e altezzosi mandati dai loro genitori per allontanarli dalla guerra.