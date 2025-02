Panorama.it - Taste 2025: Firenze ospita la vetrina del gusto.

, che ha luogo adall’8 al 10 febbraio, alla Fortezza da Basso, è uno degli appuntamenti più rinomati. Una- organizzata da Pitti Immagine - per scoprire le tendenze di un settore strategico per l’Italia, con classici indiscutibili e mode che lo innervano, magari per una sola stagione. La rassegna, cui partecipano 750 aziende, ha un titolo tematico: “Nato sotto il segno del”, a indicare una nuova costellazione (g)astronomica con stelle dolci e salate. Con gli stand, isole da esplorare golosamente, ci sono iniziative particolari. Sabato 8, dalle 20, il Teatro del Sale - palcoscenico del compianto chef Fabio Picchi e di sua moglie, la brava Maria Cassi - diventa la Romagna Segreta, quella più verace degli anni ‘50, a cura dell’azienda romagnola Enio Ottaviani-Vini e Vigneti.