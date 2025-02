Liberoquotidiano.it - Tappeto rosso per Ilaria Salis, clamoroso: domani ospite di Fabio Fazio. Le indiscrezioni sull'intervista

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non bastavano Bill Gates, Carlo Conti e il ritorno di Cecilia Sala.ha intenzione di rendere la prossima puntata di Che Tempo Che Fa una delle più scoppiettanti in assolute. Tra gli ospiti, infatti, sarà, in quella che è a tutti gli effetti la sua primatelevisiva. L'annuncio della presenza dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra negli studi del Nove è arrivato - come di consueto - sui social. "Questa domenica - ha scritto l'account del programma su X - a Che Tempo Che Fa sul Noveintervisterà". Una notizia ripresa anche dal padre dell'eurodeputata Roberto, che ha spiegato su cosa verterà la chiacchierata con il conduttore. "presenta il suo libro a Che Tempo Che Fa", ha scritto il padre di. Quindisi presenterà danelle sue vesti da scrittrice, più che da politica di professione.