Tante certezze anche senza i titolarissimi. Tattiche, pretattiche e tutti i retroscena

di Lorenzo VeroPISALe vittorie contro Salernitana e Palermo hanno conferito al Pisa una certezza in più, quella di riuscire a vincerei suoi uomini cardine.contro il Cittadella, saranno almeno due iche non giocheranno: gli squalificati Marin e Touré. Considerando che non vedremo nemmeno questa volta Tramoni in campo (quarta asconsecutiva per lui), Inzaghi è chiamato ad attingere nuovamente all’interezza della propria rosa. Partiamo dalle: Semper sarà il portiere. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto vincente al "Barbera", con Rus, forte del primo gol in nerazzurro, che giocherà al fianco di Caracciolo e Canestrelli. Passiamo quindi alla prima differenza rispetto alla sfida di venerdì scorso, e in questo caso ci viene in supporto il mercato (a dimostrazione di come sia stato sfruttato al meglio dal club): per sostituire Touré, infatti, Inzaghi schiererà Sernicola, difatti l’unico altro esterno disponibile presente in rosa.