Oasport.it - Tabellone ATP Buenos Aires 2025: Musetti dalla parte di Zverev, c’è anche Darderi. Ultimo ballo per Schwartzman

Leggi su Oasport.it

Sorteggiato ildell’ATP 250 di, tra i tornei fuor di dubbio più popolari della Gira Sudamericana. Ed èuno degli ultimi a resistere all’onda della conversione ai campi veloci, mantenendo sacra la sua vocazione su terra rossa seguita a una storia lunghissima. Un racconto che ha portato fin qui figure che hanno un tasso di storia che va da Fred Perry a Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Ein chiave Italia non c’è che dire: Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Marco Cecchinato qui hanno vinto; finali per Fausto Gardini, Adriano Panatta, Filippo Volandri, Alessio Di Mauro e Fabio Fognini.Quest’anno a tentare l’avventura in Argentina è Lorenzo, il cuiè però irto di insidie, a partire da un potenziale secondo turno con lo spagnolo Jaume Munar (in grande forma, ma che arriva eventualmente da un’altra superficie) o con il pittoresco francese Corentin Moutet.