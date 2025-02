Svolta per il trasporto aereo | rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 febbraio 2025 – Un punto diper i lavoratori del: è stato firmato il rinnovo deldi) . Dopo un lungo periodo di incertezza, il nuovo, siglato il 7 febbraio 2025 a Roma, entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2025, colmando un vuoto regolamentare che perdurava dal 2019, anno dell’ultimo rinnovo. Da allora, ilera rimasto in sospeso, con difficoltà crescenti sia per i lavoratori sia per le aziende, chiamate a operare in un contesto normativo non più attuale rispetto alle trasformazioni del settore.Confronto fra le associazioni datoriali e i sindacatiL’accordo è stato raggiunto dopo un confronto serrato tra le associazioni datoriali – Assaeroporti, Aeroporti 2030, Ass, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering – e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl