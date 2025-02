Ilgiorno.it - Suzzara, stanco di aspettare il suo turno in ospedale interrompe una visita e litiga con il medico

(Mantova), 8 febbraio 2025 – Aveva ottenuto un regolare appuntamento per suo figlio di 9 anni, per eseguire unaortopedica presso l’ambulatorio dell’civile didinella sala d’attesa, ha insistentemente bussato alla porta dell’ambulatorio ortopedico, ottenendo come risposta che doveva attendere il suoin quanto ilstavando un altro paziente. Ma lui, diancora, non ne voleva proprio sapere. E così, ha deciso di aprire la porta dell’ambulatoriondo unamedica, iniziando un dialogo acceso con ilortopedico. Quest’ultimo, dopo l’accesa discussione e le velate minacce, ha avuto un malore,ndo così le visite ambulatoriali programmate. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Pegognaga hanno permesso di identificare l’uomo che, in ipotesi accusatoria, avrebbe interrotto la prestazione sanitaria, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.