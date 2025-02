Ilnapolista.it - Suwarso, presidente del Como: «Il calcio è business. De Laurentiis è commercialmente molto astuto»

Leggi su Ilnapolista.it

Mirwan, manager indonesiano edel, ha rilasciato un’intervista ae Finanza in cui ha parlato dello sviluppo sportivo e commerciale del club, dallo stadio alle finanze, all’importanza di avere sostenitori come la famiglia Hartono e al posizionamento strategico delall’interno della politica della Serie A.Ildel: «Ilè secondario»Perché ha scelto l’Italia?«Stavamo cercando un progetto per un programma televisivo. All’epoca, gestivo una stazione televisiva in Indonesia e volevamo creare uno show che fosse una specie di documentario calcistico. L’Italia è sempre stata qualcosa che la gente ama. All’epoca, pensavamo che sarebbe stato un tema familiare per il pubblico, data l’immensa popolarità della Serie A in Indonesia durante gli anni ’90: sarebbe stata una bella storia da raccontare».