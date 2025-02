Superman | Nicholas Hoult pensa che Lex Luthor abbia ragione sull’Uomo d’Acciaio

Leggi su Cinefilos.it

che Lexè pronto ad assumere il ruolo di uno dei più iconici cattivi dei fumetti di tutti i tempi neldi James Gunn e, come la maggior parte delle precedenti incarnazioni del personaggio, questa versione di Lexcrede sinceramente di essere pienamente giustificato nella sua missione di abbattere l’Uomo(David Corenswet).è apparso ieri al MEGACON di Orlando e CBR era presente per porre all’attore di Nosferatu alcune domande sul suo imminente debutto nel DCU. Quando un fan gli ha chiesto perché crede che Lex pensi di avere “su“,ha risposto. “Se qualcuno avesse il potere assoluto e la capacità di fare qualsiasi cosa, cosa succede quando ciò che fa non è in linea con la convinzione di tutti su ciò che è giusto?”ha continuato rivelando che spera di poter interpretareper molto tempo, e ha anche espresso interesse a tornare come Bestia degli X-Men a un certo punto.