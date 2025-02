Perugiatoday.it - Superlega, Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Vim Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Leggi su Perugiatoday.it

Pronti a dare il massimo, pronti ad essere cacciatori di punti! La SirVimdomani pomeriggio – con fischio di inizio anticipato alle 16 – scenderà in campo al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in casa della, per l’ottava giornata del girone di ritorno di.