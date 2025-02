Secoloditalia.it - Summit dei Patrioti a Madrid, da Le Pen a Salvini: “Uniti per cambiare l’Europa” (video)

Matteonon perde tempo. Sale sul palco deldeied è pronto a lanciare «la rivoluzione europea». «Bye bye Pedro, bye bye Open Arms, viva la libertad!” esordisce in spagnolo, strappando applausi e facendo subito capire che non sarà un comizio di circostanza, ma un attacco diretto alla Bruxelles dei burocrati.: “L’Ue voleva cancellarci. Noi siamo ancora qui“L’assoluzione nel processo Open Arms diventa per il leader della Lega la prova tangibile che la sua linea sui confini non era solo legittima, ma necessaria. «Ci hanno dato dei fascisti, dei nazisti, dei razzisti. Hanno cambiato le regole del gioco per cancellarci. Ma siamo ancora qui, più forti che mai», attacca, inchiodando l’Ue davanti alle sue responsabilità. «Ci hanno dovuto dare ragione su tutto.