Suite dreams & wild nights | dormire nell’Italia più surreale

Life;People.it Camere con minibar e pantofoline in omaggio? Per cortesia! L’imperativo è:negli hotel più strani d’Italia, luoghi che farebbero alzare un sopracciglio persino a Salvador Dalì. L’Italia, regina indiscussa del turismo classico, ha un lato B che non vi aspettate: un mondo parallelo che sfida ogni logica comune e il concetto di notte assume dimensioni surreali. Pensate di aver visto tutto? Aspettate di scoprire come si dorme in una botte di vino nelle Langhe (e no, non è l’effetto del troppo Barolo), o cosa significa svegliarsi in una grotta di Matera con più stelle di un resort di Dubai. C’è chi ha trasformato vecchie prigioni inda sogno (ironia della sorte?) e chi vi fain un igloo a 3000 metri mentre fuori è piena estate. Benvenutidove l’ospitalità incontra la follia creativa, dove ogni check-in è un’avventura e la domanda “dove hai dormito?” diventa l’inizio di una storia che nessuno crederà vera.