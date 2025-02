Internews24.com - Sucic Inter, tutti i pezzi del puzzle sono pronti a comporsi! C’è la data del suo arrivo a Milano

Leggi su Internews24.com

di Redazionedel! C’è ladel suoper assistere alla prima partita dagli spaltiPetarè stata l’ultima operazione chiusa dal calciomercatonella finestra invernale: colpo in prospettiva dei nerazzurri, che siassicurati le prestazioni del centrocampista croato classe 2003 della Dinamo Zagabria, il quale rimarrà alla Dinamo fino al termine della stagione. Il calciatore è però atteso a giorni aper i passaggi ufficiali e le visite mediche di rito. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, il giocatore potrebbe essere presente sugli spalti di San Siro già in occasione della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina. Segli incastri andranno al posto giusto, Petarpotrebbe essere presente in tribuna a San Siro perFiorentina.