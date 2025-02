Inter-news.it - Sucic-Inter, già tutto definito per le visite. E spunta un’ipotesi!

L’, com’è già noto, ha chiuso per l’arrivo di Petar, che si aggregherà con la squadra in occasione del Mondiale per Club di giugno. Ma settimana prossimamediche, a cui potrebbe aggiungersi un altro impegno piacevole in agenda.DAY – La settimana che arriverà sarà quella di Petar. Infatti, il centrocampista croato acquistato dall’(qui tutti i dettagli) lunedì dovrebbe essere a Milano per sottoporsi allemediche passando prima dall’Humanitas e poi dal Coni. Alla fine, anche una visita in sede per firmare il contratto.sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi a partire da giugno, giusto in tempo per il Mondiale per Club che si terrà negli States. Il ragazzo, ancora infortunato al metatarso, rientrerà poi nuovamente in Croazia per concludere gli ultimi mesi alla Dinamo Zagabria (sua squadra attuale).