Stranger Things 5 | svelata la finestra di uscita della stagione finale

I Fratelli Duffer hanno finalmente parlatodata diquinta e ultimadi, confermando che i nuovi episodi arriveranno nel 2025. Ma quando esattamente?5 arriverà nel 2025, ma c’è ancora da aspettareDopo quasi un decennio di successi,si prepara a chiudere il sipario con la sua quinta. Sebbene Netflix avesse già fissato il 2025 come anno di, fino ad ora non era stata rivelata alcuna data precisa.Durante un panel al SCAD TVfest di Atlanta il 5 febbraio, Matt Duffer ha confermato che5 arriverà entro la fine dell’anno, ma ha anche avvertito che i lavori sono ancora in corso:“Posso dire che uscirà quest’anno. Stiamo lavorando duramente per rispettare la scadenza, ma c’è ancora molta strada da fare.