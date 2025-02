Inter-news.it - Stramaccioni: «Il Napoli deve approfittarne! Inter scarsa psicologicamente»

L’ex allenatore dell’, e da qualche anno opinionista, ha commentato a Radio Kiss Kiss la sonora sconfitta di giovedì dell’sul campo della Fiorentina. ATTENZIONE – Andrea, ex allenatore dell’e oggi opinionista, ha commentato su Radio Gol di Radio Kiss Kiss la sonora sconfitta dei nerazzurri contro la Fiorentina. Questo il pensiero dell’ex tecnico: «? Da un punto di vista fisico non li ho visti male, mami è parsa. Anche ieri ha concesso la possibilità di passare in vantaggio alla Fiorentina. I nerazzurri non stanno facendo lo stesso percorso dell’anno scorso. Ilsfruttare assolutamente questo momento e soprattutto la garana contro l’Udinese per mettere punti in cascina in attesa poi di-Fiorentina. Questo è uncresciuto tanto nella qualità del gioco.