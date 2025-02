Gamberorosso.it - Storia della frisciolata, la mitica farinata con i cipollotti tipica di Imperia

Farina di ceci, acqua, olio e nulla di più. Questi sono i componenti baseligure, un piatto in grado di salvare pranzi e cene dell’ultimo minuto, ma che, purtroppo, si trova generalmente nei forni regionali solamente nei periodi più freddi. Come molte delle ricette locali è nata per un fortuito caso. Secondo la leggenda, le vittoriose galee genovesi al rientro dalla battagliaMeloria contro Pisa vennero travolte da una tempesta. Sacchi di ceci, barili di olio e acqua marina si mescolarono e diedero vita a tutto ciò che restava ai marinai per sopravvivere. Cuocendo queste frittelle scoprirono che il risultato sarebbe potuto diventare un vero e proprio piattoquotidianità. C’è chi, però, ha arricchito la ricetta base per renderla più gustosa, basta recarsi nell’imperiese.