Lanazione.it - "Stop violenza sugli alberi" Oltre 550 iscritti

Leggi su Lanazione.it

Pisa ha un’anima sempre più ecologista almeno in una buona fetta della cittadinanza attiva e dell’associazionismo. E’ nato un nuovo gruppo su Facebook che si chiama "-Monitoraggio abbattimenti a Pisa" con550, raggiunti in una manciata di giorni. E poi Legambiente festeggia nel 2025, i trenta anni di attivismo in città. Il Comitato difesaPisa il 15 febbraio, sarà nella sala consiliare del Comune di San Giuliano dove alle 15 sarà proiettato un film sulla mala gestione del patrimonio boschivo in Toscana e sarà presente per i commenti, il professor Alessandro Bottacci, già direttore delle foreste casentinesi. Hanno dato il patrocinio i comuni di Calci, Vicopisano, Vecchiano. Tornando al gruppo Facebook, l’amministratore Guido Nasi scrive: "Potare un albero non significa privarlo della chioma.