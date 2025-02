Sport.quotidiano.net - Stop all’oro olimpico. Khelif, niente Mondiali. L’Iba ferma la pugile: “Testosterone alto“

L’International Boxing Association (Iba) ha annunciato l’esclusione dellaalgerina Imane(nella foto) dai prossimi Campionatifemminili di boxe, in programma a Niš, in Serbia, dall’8 al 16 marzo 2025. La decisione è motivata dal fatto che"non soddisfa i criteri di idoneità", in particolare a causa di livelli diconsiderati troppo elevati. Non è la prima volta cheprende una simile decisione nei confronti dell’atleta algerina. Già nel 2023,era stata esclusa daiper motivi analoghi. Tuttavia, nel 2024, il ComitatoInternazionale aveva permesso la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, doveha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -66 kg. Il Cio aveva ritenuto che i test delfossero "difettosi e illegittimi", consentendo così all’atleta di competere.